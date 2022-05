﻿Mkhitaryan, perché per l’Inter avrebbe un ruolo prezioso

Henrikh Mkhitaryan è fortemente concentrato sulla finale di Conference League, momento essenziale della stagione della Roma. Poi si concentrerà sul futuro, sulla proposta concreta del suo attuale club per il rinnovo del contratto in scadenza. Ma, abbiamo spiegato ieri, occhio alle sorprese: tra le vari opzioni in Premier, va tenuta in considerazione la soluzione Inter in Italia (anche il Napoli si è informato). E c’è una motivazione tecnico-tattica molto importante: Mkhitaryan sarebbe una preziosa alternativa a Calhanoglu, arrivato anche lui a parametro zero dal Milan la scorsa estate. E anche lui ha le stesse caratteristiche: può giocare nel 3-5-2 accanto a Brozovic (come il turco), oppure in 3-4-2-1 alle spalle delle punte se Simone Inzaghi decidesse di cambiare sistema di gioco. Opzione da seguire, aspettando prima la decisione dell’armeno sulla proposta-rinnovo della Roma.

Foto: Twitter Roma