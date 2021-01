﻿Milik-OM: resta la volontà forte, alla larga dalle speculazioni

Da lunedì (ieri) in poi per entrare nel vivo e chiudere. Arkadiusz Milik all’Olympique Marsiglia è una volontà (reciproca) forte di arrivare alla soluzione nel più breve tempo possibile. Anche oggi si è lavorato no stop, al netto di tutte le speculazioni e di chi emette sentenze cambiando idea ogni minuto. La volontà è fortissima e diciamolo pure che sarebbe un mezzo miracolo arrivare alla conclusione, con tutte le problematiche che si sono state negli ultimi mesi (troppi mesi) anche nei rapporti. Adesso c’è il sì di Milik e gli accordi tra Napoli e OM alle cifre già raccontate: si arriva a 13 milioni con i bonus, c’è una percentuale sulla futura vendita appena sotto il 30 per cento. Domani il Napoli gioca la finale di Supercoppa ma può essere la giornata giusta per la definitiva quadratura.

Foto: Twitter personale Milik