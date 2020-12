Grave lutto nel giornalismo sportivo. A 80 anni (compiuti lo scorso febbraio) è morto Luigi Ioele, ricoverato per Covid-19. Crotonese doc di grande umanità, per tantissimi anni redattore del Corriere dello Sport-Stadio dove è stato a lungo responsabile della Serie C.

Luigi lascia la moglie Raffaella e i figli Ernesto e Chiara. Alla famiglia le più sentite condoglianze di Alfredo Pedullà e della redazione.