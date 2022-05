﻿Lukaku, la delusione e le riflessioni per un futuro migliore

Romelu Lukaku non sta vivendo un momento felice con il Chelsea. Anzi, è esattamente il contrario, ben oltre il ritorno al gol degli ultimi giorni che è un misero gettone di consolazione rispetto alle delusioni di una stagione intera. Lukaku si è presto pentito di aver lasciato l’Inter, probabilmente non gli è piaciuta la gestione degli ultimi mesi, neanche i consigli di chi gli sta accanto. E non è escluso che possa prendere presto delle decisioni che gli consentano di ritrovare quella serenità smarrita. Da quei giorni il mercato di Lukaku si è sviluppato sui giornali con dichiarazioni, non sue, che hanno complicato una situazione già difficile. Certo, adesso bisogna aspettare l’insediamento della nuova proprietà del Chelsea, ma poi bisognerà prendere una decisione sul futuro. All’interno di un giro di attaccanti inaugurato da Haaland e che vedrà altri protagonisti. Di sicuro Lukaku non potrà più vivere una stagione come questa e ha anche bisogno di consigli giusti rispetto a quelli dell’ultimo anno, l’anticamera di un lungo periodo poco ricco di soddisfazioni.