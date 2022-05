﻿L’indiscrezione: Vicario, la Fiorentina per ora aspetta

Guglielmo Vicario è reduce da una grande stagione con l’Empoli, di sicuro ha tanti estimatori, c’è il discorso in piedi tra Empoli e Cagliari per il riscatto a 10 milioni. Vicario è stato accostato alla Fiorentina, di sicuro è un profilo che piace ma non è scontato che il club affondi. Anzi, in questo momento la volontà sarebbe quella di non procedere. La Fiorentina un portiere comunque lo prenderà, pur essendo soddisfatta del rendimento di Terracciano. E per Dragowski c’è il Bournemouth da giorni in pressing.

Foto: Twitter Empoli