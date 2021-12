﻿L’indiscrezione: Reggina, probabile ritorno di Iiriti in società

Vincenzo Iiriti sta per tornare alla Reggina. Il direttore generale si era dimesso nel 2019, probabile un suo rientro nel club amaranto a stretto giro di posta. Forse con lo stesso ruolo, a meno che non gli venga data un’altra mansione. Ricordiamo che dal 2019 la Reggina ha cambiato diversi direttori generali senza alcun beneficio: l’ultimo passaggio, quello che ha portato in carica Mangiarano, ha peggiorato la situazione. Iiriti non ha ancora firmato, ma i contatti e gli incontri con il presidente Gallo lasciano intendere una possibile svolta. Tutto questo alla vigilia di una delicatissima sfida, domani sera contro l’Alessandria, e di un mercato di gennaio che dovrebbe portare la Reggina a prevedere qualche investimento. Esattamente come faranno i club più ambiziosi della Serie B. Foto: Twitter Lega B