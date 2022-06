﻿L’indiscrezione: Reggina, giornata proficua. Ora l’ultimo step

La preoccupazione di una tifoseria intera, sulla strada che dovrebbe portare la Reggina al cambio di proprietà e quindi all’iscrizione. Qualche comunicazione sbagliata, lo sciacallaggio di chi utilizza il nome di Stellone in un momento così delicato per accostarlo ad altri club (perché non si usano gli stessi criteri in situazioni diverse?). Il gruppo è sempre lo stesso, legato a un imprenditore italiano. La no stop va avanti da sabato. La giornata che è appena alle spalle è stata abbastanza proficua. Quella di domani dovrebbe consentire l’ultimo step con la fideiussione da firmare, step necessario per poi poter uscire allo scoperto. E per fare soprattutto uscire da un incubo l’intera tifoseria vittima di tant’è situazione che poi dovranno essere raccontate. Prima, l’attesa e un minimo di fiducia: forse l’uscita del tunnel non è così lontana.

Foto: Twitter Reggina