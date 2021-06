﻿L’indiscrezione: Raspadori, il Sassuolo e l’Inter, oggi c’è una sola verità

piace molto a tutti, anche all’naturalmente. Ed è stato semplice collegare la visita di ieri del suo agente Tinti per accostarlo ai nerazzurri. La visita è stata fatta soprattutto per il rinnovo di, nell’occasione si è parlato anche di Raspadori, semplicemente perché l’Inter ha manifestato un apprezzamento vero. Ma è molto complicato pensare ora a una trattativa: l’Inter dovrebbe intanto fare cassa per, magari non basterebbe ma sarebbe il primo passo obbligato. E poi bisognerebbe convincere ilche recentemente, tramite l’amministratore delegato Carnevali, ha ribadito l’incedibilità almeno per questa stagione. Quindi l’Inter continuerà ad apprezzare Raspadori, sul resto siamo in una fase di assoluto e forse definitivo stand-by.