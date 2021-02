﻿L’indiscrezione: panchine Frosinone e Spal, gli aggiornamenti. L’attesa di Andreazzoli (e il Monza…)

Due momenti difficili, quelli di vi abbiamo già segnalato nel pomeriggio la situazione precaria di Nesta e Marino sulle rispettive panchine, pur tenendo conto – aspetto da non sottovalutare – che la Serie B tornerà in campo martedì. Chi sta messo peggio é Nesta che non a caso ha dichiarato “capirei eventuali provvedimenti della società”. Il club è assolutamente deluso e la posizione di Nesta resta come minimo precaria.Gli daranno tempo fino a martedì pomeriggio quando allo “Stirpe” arriverà il Monza? Ci sono stati contatti con, il profilo che piace di più al punto che è già stato individuato come il preferito per la prossima stagione. Specifichiamo: ci sono discorsi bene avviati, non ancora le firme e fino a quel momento tutto sarà possibile. Ma il Frosinone sta pensando di anticipare, prima o dopo martedì lo capiremo nelle prossime ore, di sicuro la fiducia nei riguardi di Nesta è agli sgoccioli. In questa mini lista, dietro Andreazzoli, c’èche ha un ottimo rapporto con Angelozzi. Capitolo Spal: c’è stato un vertice dopo il tonfo con la Reggina, l’idea è quella di andare avanti fino alla prossima trasferta di Salerno che potrebbe essere davvero decisiva per Marino. L’attenuante è quella di aver perso in inferiorità numerica, con il doppio giallo a Mora (imperdonabile ingenuità) arrivato all’alba della partita. Anche alla Spal piace Andreazzoli, in una lista ristretta che comprende, ma oggi l’ex Genoa sta parlando con il Frosinone e in passato era stato a lungo un obiettivo del Monza quando Brocchi non era riuscito ad ottenere una certa continuità di risultati.E occhio sempre al Monza per Andreazzoli se la squadra dovesse avere qualche altra incertezza, l’obiettivo imprescindibile di Galliani è la promozione diretta. E martedì, ribadiamo, ci sarà proprio Frosinone-Monza…Tornando a Marino, l’ex Vicenza è comunque in netto ritardo sulla tabella di marcia, l’organico a disposizione non giustifica simile rendimento. L’allenatore resta a rischio, avrà Salerno per provare a riscattarsi, a meno che – dopo il vertice senza scossoni ma di profonda delusione del pomeriggio – la situazione non precipiti nelle prossime ore.