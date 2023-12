﻿L’indiscrezione: il Modena su Corrado. E la Ternana pensa a Franco Carboni

Il Modena vuole rinforzarsi nella sessione di gennaio per legittimare le ambizioni. E ha puntato un terzino sinistro di proprietà della Ternana con un diritto di recompra a favore dell’Inter. Stiamo parlando di Niccolò Corrado, 24 anni il prossimo marzo, che la scorsa estate era stato seguito da Genoa, Sassuolo e Lazio. Il Modena ci vuole provare, la Ternana pensa eventualmente a Franco Carboni, classe 2003, per la corsia mancina. L’argentino, in prestito a Monza fino a giugno con poca visibilità, è di proprietà dell’Inter e a Terni avrebbe maggiore spazio.

Foto: logo Modena