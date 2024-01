﻿L’indiscrezione: il Cagliari insiste per riavere Marin, ma l’Empoli fa muro. E su Niang…

Il Cagliari vuole un centrocampista che conosca la Serie A in modo da favorire il più rapido inserimento. Così, al netto di qualche pista estera, il club di Giulini sta cercando di riportare a casa Razvan Marin che aveva ceduto proprio all’Empoli in prestito fino al prossimo giugno. Il Cagliari ha proposto una contropartita tecnica, ma l’Empoli continua a fare muro perché non intende privarsi del centrocampista, tenendo conto che stiamo parlando di una concorrente diretta nella corsa-salvezza. L’Empoli cerca ancora un attaccante dopo Cerri e con Destro in uscita: chieste ulteriori informazioni per Niang, ex Milan, il profilo che piace di più, in forza all’Adana dopo l’esperienza con l’Auxerre. Su Niang c’è anche il Genoa da giorni.

Foto: logo Cagliari