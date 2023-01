L’indiscrezione: Falasco in copertina, tra rinnovo e sirene anche dalla A

Nicola Falasco ha dimostrato di essere uno due migliori esterni sinistri della Serie B, uno specialista per la categoria. Ha compiuto 29 anni qualche mese fa, ora si tratta di prendere una decisione. Il suo contratto è in scadenza, si sta parlando del rinnovo ma non è così scontato che si arrivi a un rapido accordo. E ci sono sirene, anche dalla Serie A, che potrebbero portare a qualche novità nei prossimi giorni.

Foto: Nicola Falasco Instagram