﻿L’indiscrezione: Cuadrado-Roma, per ora zero contatti. Le prospettive

Juan Cuadrado è stato accostato alla Roma (e stasera sarà avversario dei giallorossi) per un’eventuale operazione a parametro zero, ma è uno di quei nomi senza un perché o un minimo di fondamento. Il colombiano, in scadenza con la Juve e vicino ai 35 anni, coltiva ancora una minima speranza di rinnovare con un grande finale di stagione. In caso contrario farà scelte diverse, darà la precedenza alla Serie A oppure alla Liga (un campionato che gli piace molto). Ma la Roma oggi non c’è, non c’è stata nelle precedenti sessioni di mercato e non è detto che ci sia (anzi).

Foto: Instagram Cuadrado