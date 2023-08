L’indiscrezione: Como, non c’è accordo con Benassi. Fiducia per Verdi

Il Como vuole definire due colpi tra centrocampo e attacco prima della chiusura del mercato. Ma proprio nelle ultime ore c’è stato un raffreddamento nella trattativa per Marco Benassi che era bene impostata con la Fiorentina, può darsi che il Como vada su un altro specialista. Resta intatta, invece, la fiducia per Simone Verdi in uscita dal Torino con possibilità concrete di arrivare a un accordo definitivo prima del weekend.

Foto: Twitter Torino