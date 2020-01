﻿L’indiscrezione: Coda-Monza, programmato incontro con Galliani. La posizione del Benevento

Massimo Coda ha dimostrato di essere un grande attaccante per la Serie B ma ha un contratto in scadenza a giugno e non ci sono margini per il prolungamento. Il profilo piace molto al Monza, nel giro di cinque-sei giorni ci sarà un incontro con Adriano Galliani per studiare la fattibilità dell’operazione. Tendenzialmente per luglio a parametro zero ma dobbiamo aspettare. Il Benevento ha preso Moncini, vorrebbe trattenere Coda, sta disputando una stagione incredibile ma deciderà con calma.

Foto: sito ufficiale Benevento