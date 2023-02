I discorsi per Musa Barrow al Galatasaray sono ancora in piedi. Intanto perché il mercato turco chiude tra poco più di una settimana. E poi perché l’attaccante farebbe volentieri un’esperienza in Turchia. I contatti sono proseguiti anche dopo le 20, il Bologna lo valuta 12 milioni e vuole garanzie sul riscatto. Le parti resteranno in contatto per trovare una soluzione.

Foto: Twitter ufficiale Bologna