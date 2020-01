﻿L’indiscrezione: Arda Turan-Nzonzi, la staffetta Galatasaray

Il Galatasaray cerca le mosse giuste sul mercato di gennaio. E’ forte la tentazione di riportare a casa Arda Turan fresco di ritorno al Barcellona dopo l’epilogo dell’esperienza con il Basaksehir. Una scelta anche di cuore: il centrocampista offensivo è cresciuto in quel club e l’ha lasciato nel 2011 per andare all’Atletico Madrid. E’ invece ai titoli di coda l’esperienza di Nzonzi, in prestito dalla Roma, si stanno valutando alcune proposte da Inghilterra e Francia. Interesse anche del Celta Vigo, che cerca un sostituto di Lobotka, ma per ora distanza sulle cifre.