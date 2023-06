Secondo l’Equipe non ci sono dubbi: Christophe Galtier è destinato a lasciare il Paris Saint-Germain nei prossimi giorni. Un decisione ormai presa e che deve essere soltanto formalizzata. A Galtier, sempre secondo il prestigioso quotidiano francese, non basterà aver conquistato la Ligue1 per continuare a sedersi sulla panchina del PSG.

Foto: Instagram PSG