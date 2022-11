﻿Lecce, da Baschirotto a Banda e Di Francesco: le sorprese estive che “pagano”

Il Lecce ha vinto anche in casa della Samp, un balzo importante dopo aver sconfitto l’Atalanta e dopo aver conquistato un pareggio a Udine. Sette punti nelle ultime tre, 15 complessivi, e la possibilità di andare alla lunga sosta con un grande entusiasmo. E ci sono alcune “sorprese” estive (ormai non più) che stanno pagando in modo sostanzioso. Non dimentichiamo Lorenzo Colombo e facciamo tre nomi: Federico Baschirotto, preso per affidargli la fascia destra difensiva, poi affermatosi anche e soprattutto da difensore centrale; Federico Di Francesco in nome di qualità, quantità, sgommate, assist e gol; Lameck Banda, arrivato dal Maccabi, operazione davvero inaspettata e concretizzatasi in pochi giorni, l’esterno che lascia il segno, perfetto per le rotazioni, e finalmente autore del primo gol in Serie A. Meglio ancora: il primo gol di un giocatore dello Zambia nella massima serie. Così il Lecce va alla lunga sosta con tanti, ottimi, riscontri.

Foto: Logo Lecce