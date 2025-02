﻿La Ternana si pente: era stato annunciato Liverani, ma resta Abate

Succede anche questo, a conferma che non basta un comunicato ufficiale (panchina a Fabio Liverani con presentazione fissata per le 12 di oggi) per procedere fino in fondo. La Ternana ha cambiato idea, esaudendo il desiderio dei calciatori, chiarendo le reciproche posizioni e confermando Ignazio Abate che era stato esonerato con tanto di comunicato. Il pentimento dopo un vertice notturno tra lo stesso tecnico e il presidente D’Alessandro, confermato dalle parole di Abate alla conclusione del summit. Ovviamente la presentazione di Liverani è stata cancellata, al termine di una giornata – quella di ieri – ai limiti (forse oltre) del surrreale.

Foto: Instagram Abate