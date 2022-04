﻿Kvaratskhelia-Olivera e un gran rapporto qualità-prezzo per il Napoli

Il Napoli ha ormai chiuso due operazioni molto importanti. Anche e soprattutto se parliamo del rapporto qualità-prezzo. In sintesi: 10 milioni più bonus per un talento come Kvaratskhelia sono un investimento conveniente, visto che stiamo parlando di un ragazzo del 2001 che ha già evidenziato qualità indiscutibili. Del georgiano abbiamo parlato in anteprima domenica 20 marzo, venerdì scorso abbiamo anticipato cifre e chiusura della doppia operazione. Adesso si sono accodati quelli che lo avevano indicato, tra troppi nomi, qualche mese fa. Meglio così: contano la chiusura e gli accordi. Gli 11-12 milioni più bonus per Mathias Olivera sono soldi spesi bene, non soltanto perché a quelle cifre è difficile trovare uno specialista così competitivo, ma anche e soprattutto perché migliori con un colpo di spessore la fascia sinistra che da tempo aspettava un salto di qualità. Il Napoli ha saputo individuare l’erede di Insigne senza avventurarsi in aste o situazione del genere in tarda primavera e aggiungerà un mancino che permetterà di migliorare la presenza fisica nella corsia occupata da Mario Rui. Un totale di 21-22 milioni per due colpi, escludendo i bonus, giusta sintesi del saper giocare – e bene – d’anticipo.