﻿Kessie al Barcellona e Luiz Felipe al Betis: tutto fatto, mesi fa

Franck Kessie al Barcellona e Luiz Felipe al Betis Siviglia, notizie vecchie di mesi e che non avevano bisogno di una conferma, se non da parte di chi non se ne era accorto. Kessie al Barcellona è un’anticipazione addirittura del 25 gennaio scorso quando Gianluigi Longari su Sportitalia svelò l’ accordo verbale e parlò di una scelta fatta. A quei tempi neanche fonti spagnole e vicine al Barcellona avevano minimamente accostato Kessie ai blaugrana. La notizia venne poi confermata qualche settimana dopo con le firme e gli accordi. Ora una non notizia.

Come quella di Luiz Felipe al Betis: vi raccontammo di un derby con il Siviglia e con il Betis in vantaggio dopo il pressing estivo con l’Inter fuori gioco. Notizia poi confermata da Marca il 18 febbraio scorso (oltre un mese fa…) con tanto di firme. E poi confermata, giorni dopo, da qualche sito specializzato di calciomercato. La Lazio sta pensando, come raccontato già lo scorso settembre, ad Alessio Romagnoli, in scadenza con il Milan. Settembre, appunto, con accelerate a febbraio e situazione che presto entrerà nel vivo.

Foto: Twitter Milan