﻿Insigne: Milan, Inter e quegli spot mediatici a vuoto

Lorenzo Insigne ha vissuto un’estate difficile, eppure doveva essere la più bella della sua vita calcistica, a maggior ragione dopo la conquista del titolo di Campione d’Europa con gli azzurri. Il suo contratto con il Napoli resta in scadenza, vedremo se ci saranno margini per parlare ovviamente di rinnovo: per il momento prevale la freddezza di sempre. Ma è un’altra la storia che stride: nessuno ha portato una proposta degna del talento di Insigne, al massimo spot mediatici che sono andati regolarmente a vuoto. Prima le voci (insignificanti) sul Milan la scorsa primavera, poi quel voler mettere in circuito l’Inter che lo avrebbe preso solo a certe condizioni, non a 30 milioni. E questo lo sapeva anche un bambino.. Insigne potrebbe diventare un obiettivo nerazzurro a parametro zero, come già raccontato, sempre che non rinnovi. Ma ci sarà tempo per capire se e come, oggi sono semplice tracce. E tutto nulla toglie a una gestione della vicenda da parte di chi assiste Lorenzo davvero senza un criterio, spot mediatici a vuoto compresi.

Foto: Twitter Napoli