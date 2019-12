﻿Incredibile Reggina: dieci vittorie consecutive, l’unica imbattuta

Dieci vittorie consecutive nel girone C di Serie C: 46 punti e striscia in corso per la Reggina. La vittoria sulla Viterbese ha consentito di allungare a “piu 9” (il Monopoli), approfittando delle contemporanee sconfitte di Potenza e Ternana. Il bello di questa storia è che mentre gli altri si auspicano una crisi del club amaranto, cadono loro: ci vuole coraggio… Con simile prodezza la Reggina (unico club imbattuto, dopo il ko di ieri della Juve) ha eguagliato il record del Foggia che risale al 2016-2017. Ora si trova a un passo dal Cittadella, undici successi nella stagione 2015-2016. Una cavalcata trionfale, lo straordinario lavoro di Toscano e del suo staff, la strategia del presidente Gallo e il mercato perfetto condotto dal direttore sportivo Taibi. E’ una Reggina ben oltre il sogno, solidissima e incredibile realtà. Per l’entusiasmo di una città che aspettava da tempo.

Foto: Twitter ufficiale Reggina