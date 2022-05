﻿Il valzer dei direttori: valutazioni anche a Venezia e Parma

Il valzer dei direttori sportivi non coinvolge soltanto la Serie A. Abbiamo detto di D’Amico verso Bergamo, Sartori promesso sposo del Bologna, Accardi tra la conferma a Empoli e l’opzione Verona dove – notizia di stamattina di Sportitalia – potrebbe entrare in corsa anche Marroccu attualmente a Brescia. In Serie B da capire bene la situazione a Venezia dove è stato un anno difficile e Collauto non ha brillato. A Terni non sono previsti ribaltoni (Leone ha un lungo contratto), a Parma il lavoro di Ribalta e Pederzoli è stato molto negativo e quindi in questo caso la conferma – non da escludere – sarebbe una cosa tutta americana e poco in linea con i grandi errori commessi. Angelo Fabiani ha avuto contatti indiretti con il Parma e con qualche altro club. Confermato quanto anticipato ieri mattina: il nuovo direttore sportivo di Tacopina a Ferrara sarà Fabio Lupo, ex Venezia e Ascoli. Mentre a Benevento il ciclo di Pasquale Foggia potrebbe finire dopo i playoff.

Foto: Twitter Venezia