﻿Il retroscena: Vlahovic, la Fiorentina resiste. Ma barcollerà per una cifra

Dusan Vlahovic, prove di resistenza della Fiorentina. Ma non si tratta certo di una passeggiata di salute come potrebbe sembrare e spieghiamo perché. I discorsi per il rinnovo stanno andando avanti, roba da tre milioni netti a stagione più bonus. La Fiorentina vorrebbe mettere una clausola da 70 milioni, la stessa cifra che – occhio – farebbe barcollare il club viola se qualcuno si presentasse. Anche 60 più 10 di bonus non complicati per arrivare a 70 sarebbero forse sufficienti. A quel punto sarebbe molto complicato, ecco perché la Fiorentina continua a contare i giorni per arrivare il più velocemente possibile al 31 agosto e magari perfezionare il rinnovo. Chi può arrivare a 70? Di sicuro il Tottenham se vendesse Kane al Manchester City, per ora gli Spurs resistono come stanno facendo i viola con Vlahovic. Anche l’Atletico sta facendo ragionamenti in tal senso, ma non ha ancora formalizzato. A 70 milioni può cambiare tutto, ma la Fiorentina spera di tenersi stretto Dusan. E l’Inter? Ci ha provato, il profilo piace moltissimo ma in questo momento non potrebbe andare oltre i 40 milioni più bonus. Quindi…

Foto: Twitter Fiorentina