﻿Il retroscena: tra Donnarumma e Raiola nessuna nuvola e rapporto condiviso

Tra Gigio Donnarumma e Mino Raiola non ci sono crepe da poter pensare a un rapporto in crisi, anzi siamo all’interno di un patto di ferro. La fuga di notizie (false) ha anche portato al tentativo da parte di altri agenti di provare a capire quale fosse le reale situazione, mandando in avanscoperta ex calciatori, rappresentanti, amici degli amici. Ma hanno avuto la porta sbattuta in faccia semplicemente perché Donnarumma e Raiola hanno intrapreso un percorso senza equivoci: il mancato rinnovo con il Milan, almeno fin qui, evidentemente è una strada condivisa.

Il futuro? La situazione non è cambiata rispetto allo scorso settembre, con la Juve in prima fila e altri club (Paris Saint-Germain in testa) alle spalle.

Foto: Metro/sito ufficiale Milan