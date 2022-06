﻿Il retroscena: Skriniar, il PSG arriva a 65 milioni (più bonus)

Milan Skriniar resta fortemente indiziato a lasciare l’Inter. Tutto questo a prescindere dal discorso legato al contratto che, sappiamo, è in scadenza tra un anno ma non sarebbe certo un problema rinnovarlo in 10 minuti. Ma ormai i discorsi con il Paris Saint-Germain sono talmente bene impostati che sembra difficile una frenata. Il club parigino sta arrivando ai 65 milioni, potrebbe aggiungere qualche bonus, non raggiungerà quota 80 (come vorrebbe l’Inter), ma siamo sulla strada giusta. E poi i nerazzurri si fionderanno su Bremer che hanno bloccato da tempo.

Foto: Twitter Inter