﻿Il retroscena: Sebastiano Esposito ha raggiunto tutti i bonus, rinnovo inevitabile. E agenti di fiducia

Sebastiano Esposito oltre la più ottimistica previsione. Gli avevano preparato un contratto con alcuni bonus sulla carta difficili da raggiungere. Invece, li ha bruciati tutti, nel senso positivo del termine, in anticipo su qualsiasi tabella di marcia. Ecco perché per l’attaccante 2002 dell‘Inter, tenuto in grande considerazione da Antonio Conte, si rende inevitabile un bel rinnovo, appuntamento fissato a dicembre per mettere nero su bianco. La famiglia Esposito sta gestendo la situazione nel migliore dei modi, c’è la fila di agenti che vorrebbero proporre qualsiasi cosa, in passato il Paris Saint-Germain aveva fatto di tutto e di più per arrivare a un accordo. Ma Sebastiano ha dato la precedenza all’Inter e per il momento la famiglia si è affidata ai Carpeggiani, agenti di fiducia.

Foto: Twitter ufficiale Inter