﻿Il retroscena: Sanches, tanta voglia di Milan. L’ingaggio…

Renato Sanches è per distacco il centrocampista più vicino al Milan. Botman e Origi sono altri discorsi già battezzati, parliamo soltanto del centrocampo. E i discorsi sono andati avanti rispetto a quanto vi avevamo anticipato lo scorso gennaio, prendendo la ricorsa dall’estate 2017 quando Renato giocava nel Bayern ed era andato a un centimetro dalla definizione della trattativa. Adesso siamo lanciatissimi, dobbiamo aspettare gli ultimi passaggi, ma sarebbe sorprendente se tutto andasse a gambe levate. Con il Lille c’è un’intesa sotto i 20 milioni a poco più di un anno dalla scadenza del contratto. E l’asse con Jorge Mendes – come già raccontato – è quello giusto visto che coinvolge Rafael Leao, un altro pezzo da novanta dell’organico rossonero. Un’ultima cosa sull’ingaggio: nessuno si offenda, ma le considerazioni su una richiesta tra 6 e 7 milioni a stagione erano fuori luogo. Qui parliamo di una base tra 4 e 4,5 milioni più eventuali bonus: Renato Sanches non vede l’ora di soddisfare la sua voglia di Milan. E i rossoneri non vedono l’ora di ricambiare, per ora sono concentrati solo sulla volata scudetto…

Foto: Twitter Lille