Non soltanto Suso e Romagnoli, non soltanto la vicenda Ibrahimnovic che ci regalerà pagine interessanti con la Serie A in attesa (Milan in testa), ma anche nuove procure per Mino Raiola. Negli ultimi giorni è stato avviato un discorso con Armando Izzo, difensore del Torino e della Nazionale. Esiste la concreta possibilità che anche Izzo posso cambiare agente e rivolgersi a Raiola.

Foto: Twitter ufficiale Torino