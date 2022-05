﻿Il retroscena: Pogba, l’offerta Juve ha un limite chiaro

Si parla molto del futuro di Paul Pogba, è evidente che presto dovrà essere presa una decisione: il suo contratto con il Manchester United è agli sgoccioli. Nei giorni scorsi c’è stato un incontro tra la Juve e il suo entourage soltanto per capire. In quante occasioni si è parlato, negli ultimi anni, di un ritorno del Polpo a Torino? Tantissime volte. Alla Juve l’idea piacerebbe e non poco, la disponibilità del ragazzo francese ci sarebbe. Ma esiste un limite quasi insormontabile: la Juve non può andare oltre una proposta da 7-8 milioni come base fissa più bonus. È vero che Pogba sarebbe disposto a uno sconto rispetto ai 15 milioni e passa attuali, ma qui si tratterebbe di un mega sconto, praticamente del 50 per cento. La Juve un centrocampista con quelle caratteristiche lo deve prendere, non a caso piace Milinkovic-Savic che guadagnerebbe molto meno (circa 4 milioni a stagione) ma che avrebbe un costo elevato di cartellino, almeno 70 milioni. Magari ci saranno altri confronti con Pogba, ma le condizioni sono queste. Potrebbe esserci chi metterà sul tavolo un gruzzolo in doppia cifra abbondante (ci riferiamo sempre all’ingaggio): sicuramente il Paris Saint-Germain, non escludendo sorprese (per esempio il Real) ma senza tirare in ballo il Manchester City, come qualcuno ha fatto negli ultimi giorni.

Foto: Twitter UEFA