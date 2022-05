﻿Il retroscena: Pogba-Juve, ultimi dettagli sui bonus

Paul Pogba è un’operazione in chiusura per la Juve. Confermato quanto vi abbiamo raccontato negli ultimi giorni: una rincorsa dal 14 dicembre con la svolta dei giorni scorsi. Pogba ha scelto, non abbiamo notizie di ritorni di fiamma del Paris Saint-Germain, con tutto il rispetto per chi lo scrive, anche perché il Polpo ha già fatto una scelta che prescinde dalla proposta economica. Altrimenti non avrebbe accettato la proposta da 7,5-8 milioni a stagione, ma avrebbe giocato al rialzo. Lui a Parigi non vuole andarci, quindi la domanda è: cosa manca? Gli ultimi dettagli sui bonus, una situazione che la Juve vuole definitivamente chiarire nei prossimi giorni, definendo i dettagli in modo da poter poi accogliere Pogba per un graditissimo ritorno a Torino sponda bianconera.

FOTO: Twitter Uefa