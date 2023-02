﻿Il retroscena: Pereyra in scadenza, ma l’Inter non è una pista calda

Roberto Pereyra è un centrocampista importante, non più giovanissimo, ha un contratto in scadenza con l’Udinese e vedremo quale sarà il futuro. Ma comunque, a dispetto delle voci circolate nei giorni scorsi (della serie “scrive uno e l’altro conferma”) e addirittura nelle ultime ore, non ci sono contatti in corso con l’Inter. Meglio ancora: all’Inter sarà stato proposto, ma per il momento è un discorso senza alcun tipo di profondità. E non è scontato, anzi, che abbia riscontri in futuro. Quindi, prima di accostarlo sarebbe giusto verificare per non fare un nome al giorno con scarso fondamento.

Foto: Instagram Pereyra