﻿Il retroscena: Meunier a zero, la Juve c’è. Ma prima l’ultima proposta Psg

Thomas Meunier a parametro zero. La Juve vigila, è pronta, sul terzino belga classe 1991 già dalla scorsa estate quando non ci furono i margini per chiudere l’operazione-scambio con De Sciglio. E anche quando, lo scorso gennaio, si prospettò la stessa soluzione con Kurzawa (operazione saltata per le richieste di ingaggio e per il non facile adattamento tattico) la Juve aveva fatto un nuovo tentativo per Meunier. Il profilo piace molto, nel solito contesto di affari a parametro zero che la Juve ha sempre chiuso negli ultimi anni. E la stessa Juve si è mossa, prima di qualche club inglese nelle ultime settimane, proponendo un contratto importante nel bel mezzo dell’ultimo tentativo di rinnovo del Paris Saint-Germain. Fin qui non ci sono stati i margini per un’intesa ma è giusto aspettare per un altro paio di settimane. Meunier era stato sondato dall’Inter ma la Juve lo punta dalla scorsa estate. A parametro zero sarebbe un altro colpo di spessore.

Foto: le10sport