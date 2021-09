﻿Il retroscena: Lucca, numeri da grande. E la Juve può avere una corsia preferenziale

Il Pisa a punteggio pieno, 15 punti in 5 partite, cerca la definitiva consacrazione domani in casa del Parma. E Lorenzo Lucca ha già conquistato la ribalta con quattro gol conditi da una presenza continua: tecnica purissima, repertorio vasto, personalità enorme. Malgrado un fisico statuario, Lucca è veloce e con i piedi non perdona. Il Pisa lo ha acquistato per un paio di milioni più bonus, il Palermo non avrebbe potuto trattenerlo. Come raccontato qualche giorno fa, di sicuro sarà presto un uomo mercato anche se la proprietà nerazzurra è ambiziosa e punta a conquistare risultati di spessore. Ma confermiamo come la Juve possa avere in futuro una corsia preferenziale, è la ricerca di giovani con questo enorme talento. E Lucca assomiglia un po’ a Scamacca che la Juve ha seguito in passato. La presenza di Claudio Chiellini, ex uomo bianconero, all’interno del Pisa è un altro motivo che consiglia di seguire le evoluzioni con calma. Di sicuro Lucca ha già acceso i motori per un futuro prestigioso.

Foto: Instagram personale Lucca