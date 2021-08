Il retroscena: Locatelli-Juve: 35 milioni in 5 anni, oltre non si può. Domani via libera

Nelle prossime ore è atteso il via libera per il trasferimento di Manuel Locatelli alla Juve. Dopo l’ultimo incontro, la Juve aveva comunicato che entro martedì (domani) avrebbe dato una risposta, è ragionevole pensare che la risposta sarà positiva. Il Sassuolo aspetta che l’obbligo scatti senza condizioni, a maggior ragione senza la condizione della Champions. Al massimo potrebbe fare uno strappo a un minimo di presenze, ma il club emiliano crede di aver fatto il massimo e spieghiamo perché. Il Sassuolo ha concesso, nell’ultimo incontro di Torino, il pagamento dei 35 milioni in cinque anni. Quindi, sarebbero 7 milioni ogni anno, una cifra che il club emiliano ritiene sia assolutamente congrua, anzi c’è stato probabilmente lo sconto rispetto alle intenzioni, il titolo di Campione d’Europa conquistato con l’Italia avrebbe potuto far scattare una corsa al rialzo. Ecco perché il Sassuolo si aspetta che entro domani la Juve accetti tutte le condizioni, soprattutto quella legata a un riscatto non condizionata alla qualificazione in Champions, in modo da poter consegnare subito Locatelli ad Allegri.

Foto: Twitter personale Locatelli