﻿Il retroscena: Lobotka-Napoli, i motivi dell’attesa e quando può sbloccarsi

Stanislav Lobotka resta, per distacco, il principale obiettivo del Napoli. Anche perché il club ha dato garanzie al centrocampista slovacco di voler chiudere nel più breve tempo possibile. A scanso di equivoci, non è un problema di due milioni in più o in meno, se fosse così il Napoli lo avrebbe già chiuso. Il problema è relativo alla ricerca del sostituto fondamentale per una squadra come il Celta in lotta per la salvezza. Lo stesso club spagnolo sa che trattenere Lobotka dopo quella proposta di ingaggio (1,8 milioni a stagione) sarebbe un ulteriore bagno a prescindere da qualsiasi eventuale braccio di ferro. Non aspettiamo ulteriori indizi social da Lobotka, ce ne sono stati già tanti, piuttosto un’evoluzione entro due o tre giorni. Gattuso immaginava di averlo entro Lazio-Napoli, ora è importante averlo. Intanto, proseguono le trame con il Verona (leggi qui).

Foto: Marca