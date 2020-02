﻿Il retroscena: Liverani, tutto per il Lecce. Ma anche la Fiorentina lo apprezza

Fabio Liverani è massimamente concentrato sulla stagione del Lecce. Dopo due promozioni consecutive, la salvezza in Serie A sarebbe l’ennesimo capolavoro, a conferma di un rapporto straordinario con il club. Ci sarà tempo per parlare del futuro, lo stesso Liverani ha detto recentemente di essere molto ambizioso (e non potrebbe essere diversamente) ma di essere concentrato sulla missione salvezza in Salento. Ma ci sono diversi club che intanto lo hanno studiato e apprezzato. Uno in particolare? Alla Fiorentina piace Liverani e potrebbe essere un’opzione se il club toscano decidesse di ripartire da un nuovo allenatore. Intanto, la Viola sta apprezzando il lavoro di Iachini bravo ad aver interrotto l’emorragia di risultati risalente all’era Montella. Ma ci sarà tempo e modo per approfondire questi discorsi.

Foto: Serie A Youtube