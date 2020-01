﻿Il retroscena: l’Inter (per ora) non scarica Giroud. E cerca gli ultimi accordi con il Napoli per Politano. La Roma resta su Januzaj

La Roma non scende in campo per Matteo Politano, almeno ufficialmente e con fatti concreti. Così per l’esterno offensivo – dopo una telenovela che dura dalla scorsa estate – non resta che confidare nel Napoli. Gli accordi sull’ingaggio sono stati perfezionati, restano quelli con la società partenopea senza dare tropo per scontato uno scambio con Llorente. Quindi, è un’operazione che può viaggiare singolarmente ma bisogna trovare le intese definitive. L’Inter non ha intenzione di scaricare Giroud, vuole mantenere una vecchia promessa. E non ha intenzione di forzare troppo per Llorente con una situazione che va comunque seguita. Inter e Napoli avevano concordato un’operazione da 25 milioni tra prestito oneroso, obbligo di riscatto e bonus. Attesi sviluppi, intanto la Roma – pur valutando altri profili – resta su Januzaj in uscita dalla Real Sociedad.

Foto: Twitter Politano