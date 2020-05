﻿Il retroscena: Lautaro, l’ultimo colloquio con l’Inter. E il Barcellona che aspetta

Un contatto c’è stato. Qualche giorno fa l’Inter ha proposto a Lautaro il rinnovo di contratto, a cifre ovviamente diverse rispetto alla mega proposta da circa 13 milioni a stagione (con aumento annuale automatico del 15 per cento) che aveva portato all’accordo totale tra l’entourage del Toro e il club catalano. La proposta avrebbe comportato un aumento, fino a circa 5 milioni a stagione, ma non è stato preso in considerazione dall’entourage dell’attaccante. l’Inter ha preso atto, lavorerà per un’intesa con il Barcellona ben prima di luglio, pur sapendo che la ripresa del campionato metterà Conte dinanzi a una gestione non semplice, schierare un attaccante che ha ormai deciso di lasciare. Il Barcellona aspetta con fiducia totale, anticamera della certezza catalana che in qualche modo verrà trovata una soluzione con le contropartite tecniche, una o un paio, che possa accontentare l’Inter. Il club nerazzurro continua comunque a chiedere una cifra minima cash non inferiore a 80 milioni: stiamo andando avanti così da settimane e settimane, ma con la consapevolezza che la scelta di Lautaro è definitiva. In attesa della quadratura obbligatoria e decisiva tra i due club.

Foto: Inter Twitter