﻿Il retroscena: Lautaro, c’è una sola grande forbice che preoccupa l’Inter. Sulla clausola…

C’è una sola grande forbice che preoccupa l’Inter, ci riferiamo alla situazione che coinvolge Lautaro Martinez, il Barcellona e la storia della clausola da 111 milioni che andrà in vigore dal prossimo luglio. Premesso che il fascino di Messi non è cosa da poco, di sicuro la grande forbice si riferisce anche e soprattutto alla proposta di ingaggio, ben oltre i dieci milioni netti a stagione. Oltre quattro volte in più, se non cinque, rispetto a quanto percepisce in nerazzurro. La grande forbice è questa che, abbinata al forte desiderio di giocare con Messi, tiene in apprensione l’Inter. Anche perché non c’è stata una controproposta, come se l’entourage di Lautaro avesse già deciso lasciando la palla al club nerazzurro, della serie “vedete di trovare voi un accordo con il Barcellona”. Ora, il punto chiaramente a favore dell’Inter è la resistenza sui 111 milioni che fin qui il Barcellona ha dimostrato di non voler pagare. Certo, è un appiglio importante, le carte sotto questo punto di vista le ha ancora in mano la società nerazzurra. Almeno fino a quando – chissà – non sarà lo stesso attaccante argentino a fare chiarezza dicendo apertamente cosa vorrà fare in futuro. E lì probabilmente avremo la svolta, dopo l’accordo totale tra i suoi agenti e il club catalano che – volenti o nolenti – crea comunque una grande forbice.

Foto: Twitter ufficiale Inter