﻿Il retroscena: Juve-Kostic, altri contatti! E sempre due esterni offensivi

La Juve ha avuto altri contatti in giornata per Filip Kostic, un obiettivo concreto dal 21 maggio scorso quando il suo nome si è materializzato a sorpresa. La Juve ha chiesto a Kostic di prendere tempo per il rinnovo che l’Eintracht gli ha proposto. La Juve ha proposto un triennale più opzione, l’Eintracht chiede 20 milioni per il cartellino, ma ci si può lavorare. La Juve prenderà comunque due esterni offensivi al netto della vicenda Di Maria oggi in stand-by per la volontà dell’argentino di non firmare per più di un anno, situazione che non consentirebbe di sfruttare il Decreto Crescita. Quale potrebbe essere l’altro esterno? Uno tra quelli sul mercato italiano (Zaniolo, ma c’è anche il

Milan, oppure Berardi accostato a troppe squadre negli ultimi giorni) senza trascurare altre sorprese. E per Morata c’è fiducia, come raccontato giorni fa, di trovare un’intesa per trattenerlo.

Foto: Twitter Eintracht