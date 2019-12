﻿Il retroscena: Fiorentina, domani incontro con l’avvocato di Iachini. Gli scenari

La Fiorentina ha trascorso la giornata senza scegliere, non vuole sbagliare. Ha memorizzato la lettera scaricabarile di Montella, presto prenderà una decisione. Quanto possiamo aggiungere è che, dopo i contatti di oggi, nella giornata di domani ci sarà un incontro con l’avvocato di Beppe Iachini, una pista che va sempre seguita. Possibile che domani ci sia un contatto con Prandelli, mentre Di Biagio è stato proposto e ricordiamo che ha zero esperienze da allenatore di club. Non ci sono novità sul coinvolgimento di Ballardini (che il Genoa vorrebbe in una situazione di emergenza, ma i rapporti sono difficilissimi e per questo ha bloccato Lopez). Possibile che qualche proposta inedita sia stata fatta a Commisso e sarà confrontata con l’area tecnica. Di sicuro, anche alla luce dei risultati di oggi, la Fiorentina sa di non poter sbagliare.

