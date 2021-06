﻿Il retroscena: Faggiano si è proposto senza successo a Giulini. La situazione Samp (D’Aversa compreso)

Il Cagliari ripartirà da Stefano Capozucca anche nella prossima stagione. Anche se negli ultimi giorni Daniele Faggiano, ancora sotto contratto con il Genoa e a caccia di una nuova opportunità, si è proposto direttamente a Giulini. L’ex Parma ha proposto al presidente del Cagliari il suo programma, ma il tentativo non è andato in porto, anzi è stato respinto. Capozucca è stato informato da Giulini dell’iniziativa di Faggiano, ovviamente non l’ha presa bene, ma andrà avanti con il Cagliari dopo la miracolosa salvezza firmata Semplici.

Aggiornamenti su Faggiano-Samp: è un nome in lista, ma serve prima la risoluzione con il Genoa. Esattamente come è complicata (eufemismo) la situazione in casa Samp, troppi problemi e ritardi. Andrà via Pecini, destinato allo Spezia. Osti è in scadenza, è stato bypassato negli incontri con gli allenatori e non dovrebbe più rinnovare. Ma con Ferrero può succedere di tutto, intanto vi confermiamo la pista D’Aversa già svelata nei giorni scorsi e confermata ieri sera.

Foto: Sportitalia