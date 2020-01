﻿Il retroscena: Eriksen (ri)proposto all’Inter e nelle ultime 48 ore alla Juve. La concorrenza. Emre Can-Paredes, la situazione

Christian Eriksen potrebbe lasciare il Tottenham, pronto per un’altra esperienza e in assenza di rinnovo rispetto al contratto in scadenza a giugno. Ma in Inghilterra corrono molto nel dare per definita l’operazione (all’Inter) già in questa sessione di mercato. Eriksen è stato proposto all’interno di una chiacchierata con i suoi agenti, ma per gennaio la priorità resta Vidal, in attesa di un chiarimento del suo rapporto (come minimo deteriorato) con il Barcellona. Luglio è un altro discorso, all’interno di una grande concorrenza. C’è di più: ci sono stati contatti nelle ultime 48 ore anche con la Juve, sia per gennaio che per giugno, e il profilo è stato al centro di alcune valutazioni. A Eriksen le proposte non mancano, comprese quelle di Real e Manchester United e senza sottovalutare di sicuro il Psg. La Juve farà riflessioni in base a ciò che cerca per il centrocampo e considerato che Bentancur è una pedina ormai insostituibile. Aver preso Kulusevski è un passaggio fondamentale, il resto il club bianconero lo valuterà con calma. Confermati i dialoghi con il Paris Saint-Germain per lo scambio Emre Can-Paredes: quest’ultimo andrebbe di corsa alla Juve, ma i bianconeri vogliono pensarci ancora per qualche giorno prima di sciogliere le riserve in un senso o nell’altro.

Foto: Twitter ufficiale Tottenham