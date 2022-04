﻿Il retroscena: Dybala e l’Inter, perché il vento è cambiato

Paulo Dybala e la Juventus si sono lasciati il 21 marzo, ma il divorzio era nell’aria da diverse settimane. Quello stesso 21 marzo l’Inter era una possibilità in lontananza, per tanti motivi: la posizione di Lautaro Martinez, la necessità di concentrarsi sul campionato dopo qualche spiffero, tante altre vicende in quel momento prioritarie. Neanche un mese dopo, come raccontato qualche sera fa, il vento è completamente cambiato. Dybala vuole l’Inter e sa di essere perfettamente ricambiato. Non ha tanta voglia di lasciare l’Italia e la Serie A, altrimenti avrebbe risposto a chi ha già bussato timidamente, oppure no (indizi su Newcastle, Tottenham e Atletico Madrid).

Lascerebbe la Serie A soltanto se l’Inter gli dovesse dire no, invece il feeling è assolutamente ricambiato. Certo, conterà il resto e non c’è fretta. Non gli piace molto la Premier League, altrimenti a settembre 2019 non ci avrebbe pensato due volte dinanzi alla proposta del Manchester United che aveva raggiunto l’accordo con la Juve. Per l’Inter è più di un’opportunità, quasi un assist da cogliere. Una situazione non è più legata a Lautaro Martinez, nel senso che i nerazzurri procederebbero a prescindere. A maggior ragione se Lautaro avesse una di quella tre squadre che hanno già tentato Dybala. Lautaro oggi è felice, qualche tempo fa era più inquieto. L’Inter ha deciso di mettersi alla finestra, un’offerta irresistibile verrebbe presa in considerazione. Anche se nessuno può dirlo ora, con una corsa scudetto rilanciata e con ambizioni di aspettare. Ma Dybala aspetta e l’Inter è felice di essere attesa dalla Joya. In una strategia che prevede Scamacca al centro del villaggio nerazzurro, ma questo è un altro discorso.

Foto: Twitter Juventus