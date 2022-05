﻿Il retroscena: Dybala aspetta sempre e solo l’Inter. Ha detto no a tutti

Paulo Dybala ha scelto l’Inter e l’aspetta. Confermiamo quando stiamo sostenendo da settimane e settimane, ormai in mese. E ribadiamo un concetto: l’Inter ha avuto contatti diretti e profondi, soprattutto non lega l’eventuale arrivo di Dybala all’uscita di Lautaro (almeno per ora), piuttosto a quella di Sanchez. Questo va ribadito sempre: Lautaro oggi è dentro l’Inter, la situazione cambierebbe soltanto se ci fosse un’offerta davvero faraonica. Alla Joya sono stati accostati diversi club, diremmo troppi: alcuni (Milan e Dortmund) senza alcuna profondità, non abbiamo notizie concrete sulla Roma. E dopo attente verifiche, abbiamo deciso da settimane di fare un solo nome senza citare Paris Saint-Germain, Atletico Madrid o intermediari che lo avrebbero offerto in Premier. Per il momento c’è solo l’Inter, non ci piace fare colazione di nomi. Oggi, le strade portano all’Inter, tutte le strade, per un contratto di tre anni con opzione o quattro anni da circa sette milioni a stagione più bonus. Il resto lo vedremo con calma e pazienza, senza dover aspettare troppo, partendo dal presupposto che il lavoro di semina è stato copioso. Per il raccolto, l’unica cosa che conta, è giusto aspettare. Prossima settimana, per esempio: campionato finito e partita organizzata da Eto’o a Milano. Ci sarà anche Paulo Dybala…

Foto: Twitter Juventus