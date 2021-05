﻿Il retroscena: De La aspetta la decisione di Allegri. Si sente in corsa se il Real non chiude per Max (e con Conte ancora all’Inter)

Occhio alle sorprese, sono sempre dietro l’angolo. Prendiamo Max Allegri, in attesa di notizie. La sua priorità è aspettare la risposta del Real Madrid: lui ha detto sì a Florentino Perez, dopo aver detto no qualche anno fa. Ma adesso serve che sia Florentino a dire sì e bisogna ancora aspettare, con i campionati in corso (Liga compresa) e verdetti da emettere. Allegri non aspetterà in eterno, al massimo per altri cinque o sei giorni. Se fosse Real, ci andrebbe di corsa. Ma bisogna capire se davvero finirà tra Florentino e Zidane: l’aria è questa, in attesa di riscontri. E anche se Florentino deciderà di andare davvero su Allegri e non su Raul. Una cosa è sicura: il terzo anno sabbatico per Max non ci sarà. Lui vuole lavorare e tornerà a lavorare.

E se non fosse il Real? Il Napoli ha interrotto il casting con altri allenatori perché è convinto di essere in prima fila nel caso in cui Allegri non andasse a Madrid. E quindi deve aspettare. Al Napoli sono stati attribuiti tantissimi allenatori, alcuni nomi non sono stati così vicini, di sicuro Spalletti è in lista. Ma De Laurentiis è convinto di poter strappare il sì di Allegri, a una condizione: che non vada al Real. E crede di avere più chance della Juve dove il ritorno di Max – almeno oggi – ha complicazioni non indifferenti. Tutto questo, ovviamente, se tra Conte e l’Inter non ci saranno scossoni nell’imminente vertice. Ecco perché De Laurentiis ha voglia di aspettare…

Foto: Twitter Juventus