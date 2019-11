﻿Il retroscena: Bucchi traballa a Empoli. Valutazioni e scenari

Tre sconfitte e tre pareggi nelle ultime sei partite, l’ultimo ko in casa poco fa contro il Pescara dopo il crollo di Benevento, seconda resa consecutiva. L’Empoli è in crisi profonda, Cristian Bucchi aveva una Ferrari e l’ha fatta diventare una Cinquecento. L’ultima vittoria risale allo scorso fine settembre, 3-0 al Perugia, poi un tunnel senza uscita. Che porterà inevitabilmente a fare riflessioni profonde, nella settimana della sosta. Per molto meno Corsi ha esonerato, anche in B nell’anno della promozione quando chiamò Andreazzoli e sollevò Vivarini dall’incarico. Di sicuro Bucchi traballa, come già segnalato la scorsa settimana, e non può sentirsi tranquillo. Il club valuterà nelle prossime ore, tra i possibili candidati Moreno Longo che era stato sondato con forza qualche anno fa, ma vedremo. L’ennesima conferma che non basta un mercato dispendioso per stupire, conta poi la gestione. E anche in questo emergono tutte le lacune di un direttore sportivo come Accardi non apparso all’altezza del compito. A conferma che non basta spendere e spandere, serve altro.

Foto: Empoli Twitter